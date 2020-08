Tour de France: Eine Corona-Rundfahrt ins Ungewisse

Corona-Maßnahmen bei der 107. Tour de France

Fahrer: Zwei Tests vor Tourbeginn, weitere Tests an den beiden Ruhetagen bei den Fahrern, dazu tägliche Untersuchungen auf Corona-Symptome. Sofortiger Tour-Ausschluss bei einem positiven Test. Bei zwei positiven Tests in einem Team innerhalb von sieben Tagen wird der gesamte Rennstall ausgeschlossen. Noch kämpfen die Mannschaften aber um Lockerungen. Ein Team besteht einschließlich der Fahrer und aller Betreuer aus 25 bis 30 Personen. Für die Fahrer gilt eine strenge Maskenpflicht in Hotels, Bussen, Siegerehrung & Co.

Begleit-Tross: Organisatioren, Helfer, Medien, Sponsoren, etc. sind in diesem Jahr nur 3.000 Personen statt der üblichen sonst 5.000. Jeder muss einen negativen Coronatest vor dem Tourstart vorweise. Direkter Kontakt zu sogenannten "ersten Blase", den Fahrern, ist untersagt. In den Begleitfahrzeugen herrscht ab drei Personen Maskenpflicht. Die Werbekarawane, die gewöhnlich als Vorauskommando auf der Tour-Strecke durch das Land zieht, wird nur noch halb so lang sein.

Zuschauer: Im Start, Ziel und an der Strecke werden maximal 5.000 Zuschauer zugelassen. Je nach Risikostufe auch weniger oder gar kein. Die Veranstalter werden den Zugang zur Strecke limitieren oder ganz ausschließen. So werden die Radsportfans manche Berganstieg nur zu Fuß oder mit dem Rad erreichen können, Autos sind untersagt. Die Fans sollen Maske tragen, in einigen Tourstädten wie Nizza oder Toulouse herrscht derzeit ohnehin Maskenpflicht. Der MIndestabstand zu den Fahrern soll zwei Meter betragen, Autogramm und Selfies sind nicht erwünscht. Teamhotels und Parkplätze sind für die Öffentlichkeit gesperrt. Selbst die Familien dürfen die Fahrer während der gesamten Tour nicht besuchen.

Siegerehrung: Man wird triste Siegerehrungen in Frankreich sehen. Keine Küsschen von den Hostessen, die Fahrer kommen bereits mit den errungenen Trikots auf das Podest - mit Makse und ausreichend Abstand. Auf dem Podium der Offiziellen, wo sich sonst die Prominenz tummelt, sind nur zwei statt bisher zehn Personen erlaubt.