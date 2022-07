Tour de France Femmes: Brennauer bereit für die Herausforderung

Positive Entwicklung im Frauenradsport

Am Ende wird es aber nicht nur eine Siegerin geben. Brennauer sieht die Tour de France Femmes auch als eine Entwicklung in die richtige Richtung. Es hat sich "vieles getan im Frauenradsport. Und der Weg geht auf jeden Fall nach oben, und ich hoffe, dass es auch so weitergeht", erklärt die Allgäuerin. Allerdings: "Im Trainerbereich in Deutschland kann ich auf jeden Fall sagen, dass es noch Aufholbedarf gibt." Ein großer Punkt sei auch die Nachwuchsarbeit: "Hier in Bayern klappt das eigentlich schon relativ gut, da wird sehr sehr viel gemacht im Nachwuchs."