Tour de France: Cavendish stellt Rekord von Rad-Ikone Merckx ein

Radprofi Roger Kluge hat nach einem Massensturz aufgegeben. Das bestätigte sein Rennstall Lotto-Soudal am Freitag. Der 35-Jährige war 65 Kilometer vor dem Ziel in Carcassonne in einen Massensturz verwickelt, bei dem mehrere Fahrer eine Böschung hinuntergestürzt waren. Zunächst war unklar, wie schwer sich Kluge verletzt hatte. Der Eisenhüttenstädter war Letzter des Gesamtklassements und ist bei den Olympischen Spielen in gut einer Woche bei den Bahnwettbewerben eingeplant.