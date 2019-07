Tour de France: Bora-hansgrohe-Team mit guter Halbzeitbilanz

Der 26-jährige Kletterspezialist präsentierte sich bei der Tour 2019 bislang in einer bestechenden Form. Auf den ersten zehn Etappen zeigte er eine fehlerfreie Leistung. Vor den bevorstehenden Pyrenäen-Etappen hat sich Buchmann als Gesamtfünfter damit eine glänzende Ausgangsposition erarbeitet. "Es sieht ganz gut aus", sagte Buchmann. Sein Rückstand auf Julian Alaphilippe im Gelben Trikot beträgt gerade mal 1:45 Minuten. "Wenn wir jemanden haben, der unter die ersten Zehn fährt, wäre das fantastisch", sagte Tour-Debütant Lennard Kämna (Sunweb).

"Emanuel Buchmann hat sich gewaltig entwickelt. Er ist sicher zu beachten" Titelverteidiger Geraint Thomas

Mit den Bergetappen wird es jetzt richtig schwer

Am Ruhetag tankte der Ravensburger bei einer lockeren Trainingsausfahrt Kraft für die kommenden Aufgaben. "Jetzt beginnt die Tour für mich so richtig" so der Hoffnungsträger mit Blick auf die Berge der kommenden zwei Wochen. In den Pyrenäen und später in den Alpen wird die Entscheidung über die Platzierung im Gesamtklassement fallen. Buchmann hofft auf einen Rang unter den besten Zehn. Nach oben hin scheint vieles offen.

Teamchef Ralph Denk will jedoch noch nicht nach den Sternen greifen. "Man darf den fünften Platz nicht überbewerten. Das Ziel bleiben die Top Ten". Aber, lobt er: "Die harte Arbeit der letzten Jahre zahlt sich jetzt aus. Er ist eine ganz andere Person als 2015, wo er hier die erste Tour gefahren ist"

Neben dem auf Gesamtplatz fünf liegenden Buchmann beschäftigt das bayerische Team auch Dreifach-Weltmeister Peter Sagan, der mit riesigem Vorsprung dem rekordträchtigen siebten Grünen Trikot bei der Tour de France entgegen fährt.

Deutsche Fahrer noch ohne Tageserfolg

Allerdings warten die elf deutschen Radprofis bei der 106. Auflage des Radklassikers immer noch auf einen Tagessieg. Das war zuletzt 2010 der Fall. Damals endete das Rennen gänzlich ohne deutschen Etappensieg. Auch in diesem Jahr stehen die Chancen aufgrund des Fehlens von Top-Sprintern wie Marcel Kittel oder John Degenkolb vergleichsweise schlecht.

Andre Greipel, immerhin mit elf Etappensiegen dekoriert, ist in der Vorbereitung von einer Krankheit zurückgeworfen worden. Beim kleinen französischen Team Arkea-Samsic fehlt im zudem die nötige Unterstützung in den Massensprints. Auch das Alter macht sich beim 37-Jährigen allmählich bemerkbar, die Spritzigkeit von einst ist verloren gegangen.

Dennoch: Das Zwischenfazit fällt insgesamt positiv aus. Die jungen Debütanten Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) und Kämna zeigen keinerlei Scheu, Tony Martin ist beim Team Jumbo-Visma für vier Tageserfolge mitverantwortlich. Fahrer wie Marcus Burghardt (Bora-hansgrohe) oder Roger Kluge (Lotto-Soudal) leisten wichtige Helferdienste. Nils Politt (Katusha-Alpecin) sucht immer wieder die Offensive. "Alle Deutschen, die hier sind, versuchen ihr Bestes. Wir versuchen alles herauszuholen", sagt Niklas Arndt (Sunweb).