Tour de France: Belgier Merlier gewinnt ersten Massensprint

Kein Ewan, kein Cavendish, kein Sagan, sondern Tim Merlier hat die dritte Etappe der Tour de France gewonnen. Der Belgier vom Team Alpecin-Fenix setzte sich im bretonischen Pontivy vor seinem Teamkollegen Jasper Philipsen durch. Der australische Topfavorit Caleb Ewan (Lotto-Soudal) war kurz vor dem Ziel heftig gestürzt und hatte Konkurrent Peter Sagan (Slowakei) vom deutschen Team Bora-hansgrohe mitgerissen. Für Ewan ist die 108. Tour de France damit bereits beendet - der Australier hat sich bei seinem Sturz einen Schlüsselbeinbruch zugezogen.

In Führung: Mathieu van der Poel

Ein weiterer Verlierer war zudem Mitfavorit Primoz Roglic, der nach dem Crash ebenfalls viel Zeit verlor. Die Führung in der Gesamtwertung verteidigte Merliers niederländischer Teamkollege Mathieu van der Poel am Tag nach seinem Triumph an der Mur-de-Bretagne. Mit dem Gelben Trikot hatte sich der Enkel von Frankreichs Radlegende Raymond Poulidor einen Lebenstraum erfüllt, diesmal zog er den Sprint für Merlier mustergültig an.

Walscheid bester Deutscher im Feld

Bester Deutscher war Max Walscheid aus Neuwied (Qhubeka-Nexthash) auf einem starken zehnten Platz, Altstar Andre Greipel (Rostock/Israel Start-Up Nation) konnte nicht in die Entscheidung eingreifen. Auch der 30-malige Etappensieger Mark Cavendish (Großbritannien/Deceuninck-Quick Step) war im Finale nicht mehr vorne dabei.

Gelegenheit zur Revanche bietet sich für die Sprinter bereits am Dienstag, wenn es in Fougeres erneut zu einem Massenspurt kommen dürfte.