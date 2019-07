Tour de France: Bayerisches Team feiert ersten Etappensieg

Der dreimalige Weltmeister Sagan setzte sich auf der fünften Etappe vor dem Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma) und dem Italiener Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) durch. Bester Deutscher auf dem anspruchsvollen Teilstück mit zwei Bergwertungen der zweiten Kategorie war der Kölner Nils Politt (Katusha-Alpecin) als Achter

Alaphilippe verteidigt Gelbes Trikot

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden behauptete der Franzose Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Er führt mit 14 Sekunden Vorsprung vor dem Tageszweiten van Aert. Am Donnerstag (11.07.19) steht an der Planche des Belles Filles die erste Bergankunft der laufenden Frankreich-Rundfahrt an.