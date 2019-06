Tottenham vs. Liverpool - Duell um Europas Fußballkrone

Beide Trainer - Tottenhams Mauricio Pochettino und Liverpools Jürgen Klopp - haben ihre Klubs in den vergangenen Jahren von europäischen Underdogs zu Spitzenteams geformt. Gemeinsam haben beide: Ein großer internationaler Titel fehlt ihnen noch. Und nur einer kann sich am Abend (Anstoß 21.00 Uhr im Wanda Metropolitano, dem Stadion von Atlético Madrid) zu Europas Fußballkönig krönen.

Jürgen Klopp und die verflixte Sieben

Der größere Druck lastet zweifelsfrei auf Jürgen Klopp. Verliert Liverpool, wäre es für den deutschen Trainer die vierte Endspiel-Niederlage in Folge mit den "Reds". Nimmt man seinen vorherigen Klub Borussia Dortmund dazu, sogar die siebte. Doch selbst wenn: Klopp, der Liverpool zum zweiten Mal in Folge ins Champions-League-Finale geführt hat, scheint unantastbar. In der Liga gewann Liverpool in der vergangenen Saison jeweils 2:1 gegen Tottenham.

Klopp, Pochettino und die Philosophie

Klopp will eine Mannschaft langfristig entwickeln, genau wie sein Pendant Pochettino. "Ich versuche alles, um so erfolgreich wie möglich zu sein. Ich lebe zu einhundert Prozent für die Jungs und für die Mannschaft", sagt der Fußball-Arbeiter Klopp. "Unsere Arbeitsweise ist die, dass wir versuchen, die Spieler im Inneren zu berühren. Es geht um mehr als das Professionelle. Wenn du einen Menschen berührst, schaffst du die Basis, dass dieser sich als Spieler verbessert", ist die Philosophie von Pochettino. Beide Coaches ticken sehr ähnlich.

"Es geht nicht um einen Kampf Klopp gegen Pochettino oder Taktik gegen Taktik. Es geht um Emotionen. Wer die besser im Griff hat, wird gewinnen". Mauricio Pochettino