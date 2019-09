30.09.2019, 13:37 Uhr

Tottenham Hotspur - FC Bayern München im Audio-Livestream

Der FC Bayern München ist am zweiten Gruppenspieltag der neuen Champions-League-Saison zu Gast bei Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur. BR24 Sport überträgt die Partie am Dienstag ab 21.00 Uhr in voller Länge live auf B5 aktuell und im Livestream.