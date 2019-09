Tottenham - ein "schwerer Prüfstein" für Kritiker Joshua Kimmich

Der Nationalspieler profiliert sich gerade als schärfster interner Kritiker. "Wir laufen so ein bisschen unserem Anspruch hinterher", monierte der Juniorchef am vergangenen Wochenende trotz der Eroberung der Bundesliga-Tabellenführung nach dem erzitterten 3:2 in Paderborn und formulierte klare Ansprüche für London. "Ein Champions-League-Abend gegen Tottenham in London ist etwas Besonderes. Da können wir mal wieder ein Ausrufezeichen setzen, dass wir international noch auf der Bildfläche sind. Und das wollen wir auf jeden Fall machen". Diese Worte sind auch in der Münchner Chefetage vernommen worden.