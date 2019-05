Totopokalfinal-Kracher Viktoria gegen Kickers

Die erste Sensation ist der Viktoria aus Aschaffenburg schon gelungen, als sie mit einem überraschenden 3:2 Sieg gegen den TSV 1860 München ins Endspiel eingezogen ist.

Die Würzburger Kickers dagegen mussten dafür zunächst das Sportgericht bemühen. Denn das entscheidende Spiel gegen die Lokalrivalen aus Schweinfurt hatten die Rothosen 3:1 verloren. Da die Schweinfurter Schnüdel aber bei der Partie nicht die erforderliche Anzahl von vier U23-Spielern im Kader hatten, wurde einem Einspruch der Kickers stattgegeben und das Spiel nachträglich 2:0 für Würzburg gewertet.

Live im TV und im Stream

Am Samstag ab 14.15 Uhr stehen sich nun also die Rothosen aus Würzburg und die Weiß-Blauen aus Aschaffenburg im Finale gegenüber. Das ARD Fernsehen ist live in Ausschnitten im Aschaffenburger Stadion am Schönbusch dabei. Komplett verfolgen kann man das Spiel im Livestream des Bayerischen Rundfunks auf br.de

DFB-Pokal lockt

Im Finale geht es nicht nur um die sportliche Ehre. Der Gewinner des Totopokals qualifiziert sich gleichzeitig auch für die Hauptrunde des DFB-Pokals. In dem Wettbewerb können dann hochkarätige Gegner zugelost werden, bis hin zu Bundesligisten.