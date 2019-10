Toto-Pokal: TSV 1860 wirft Unterhaching raus

In einer nicht sehr hochklassigen, dafür aber spannenden Partie gingen die Gäste aus Unterhaching in der 41. Minute durch Florian Dietz nicht unverdient in Führung. Nach einer Ecke von Sascha Bigalke schraubte sich der Stürmer am höchsten und köpfte zur Führung für den aktuellen Tabellenführer der 3. Liga ein.

Die Löwen, in der Liga zuhause noch ungeschlagen, fanden nur langsam ins Spiel, sorgten dann aber in der 64. Minute für den 1:1-Ausgleich. Ein langer Seitenwechsel auf die linke Seite, eine genaue Hereingabe, und Prince Osei-Owusu war zur Stelle.