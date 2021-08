Toto-Pokal: BSC Saas Bayreuth gegen 1860 München chancenlos

Lorenz Knöferl (28.) und zweimal Tim Linsbichler (43., 45.) entschieden die Partie bereits vor der Halbzeit für die klar favorisierten Gäste aus München. Für den jungen Österreicher Linsbichler waren es die ersten Pflichtspiel-Tore im Löwen-Dress überhaupt. Trainer Michael Köllner schonte einige Stammkräfte und gab seinen Nachwuchsspielern eine Chance, sich zu zeigen. Bayreuth hielt phasenweise gut mit, kämpfte tapfer, war am Ende aber doch chancenlos.

Rote Karte für die Löwen

Überflüssig und vielleicht auch etwas zu hart war die Rote Karte für den Münchner Marco Mannhardt (82.) kurz vor Schluss. Für den Siebtligisten war das Spiel gegen den Traditionsklub ein "echtes Highlight" waren sich Spieler und Trainer einig, ein Akteur verschob dafür sogar seinen Urlaub. Im Hans-Walter-Wild-Stadion waren 5000 Zuschauer zugelassen. Auch wenn sie am Ende keine Sensation ihrer Heim-Mannschaft sahen, konnten sie doch zufrieden sein.

Die Löwen treten am kommenden Samstag in der Liga im Traditionsduell beim 1. FC Kaiserslautern an, das BR Fernsehen und BR24 Sport übertragen ab 14 Uhr live.