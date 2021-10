Bayerischer Pokal: TSV 1860 mit Last-Minute-Sieg gegen Buchbach

Souverän geht anders. Nach zweimaligem Rückstand mussten der schwächelnde TSV 1860 München beim Viertligist Buchbach lange zittern, erst kurz vor Ende besiegelte Dennis Dressel mit einem Hammer aus rund 17 Metern den 3:2-Sieg (0:1) und damit den Einzug ins Halbfinale des Bayerischen Verbandspokals.

Zuvor schoss Christian Brucia (42.) die Hausherren kurz vor dem Seitenwechsel in Führung. Tim Linsbichler konnte zwar zum 1:1 (57.) ausgleichen, doch die Freude währte nur kurz. Durch einen Elfmeter ging Buchbach keine vier Minuten später wieder in Führung. Stefan Lex brachte per Kopf zum 2:2 (72.) die Löwen zurück ins Spiel.