Toronto Raptors neuer NBA-Champion

Für die beiden Mannschaften war es ein Spiel auf Augenhöhe: Zwar erwischten die Raptors den besseren Start, schnell konnten sich die Golden State Warriors aber wieder zurückmelden. Die Führung wechselte ständig, bis der Spielmacher Leonard in den letzten Sekunden mit zwei Freiwürfen den Sieg unter Dach und Fach brachte.

Wegbereiter zum entscheidenden vierten Sieg waren Spielmacher Kyle Lowry, Pascal Siakam (beide 26 Punkte), Fred VanVleet und Leonard (beide 22), 2014 bereits Champion mit den San Antonio Spurs.

Warriors von Verletzungen geplagt

Für die Golden State Warriors war die Finalserie in doppelter Hinsicht eine Niederlage: Nicht nur, dass sie seit 2015 bereits ihren vierten Titelgewinn verpassten, so erlitten auch zwei wertvolle Spieler schwere Verletzungen: Für Klay Thompson, Topscorer des Klubs, war wegen Knieproblemen bereits nach dem dritten Viertel Schluss. Der dreimalige Meister zog sich einen Kreuzbandriss zu.

Auch Superstar Kevin Durant konnte bei der Partie am Donnerstagabend nicht mitspielen. Er erlitt bereits im vorausgegangenen Spiel einen Achillessehnenriss. Beide werden nun lange pausieren müssen.

Enttäuschender Abschied aus Oakland

Der Titelverteidiger stand offenbar unter keinem guten Stern: Die Warriors verloren alle Heimspiele in der Finalserie und verabschiedeten sich so mit einer Enttäuschung aus Oakland. In der kommenden Saison wird der Verein nach fast 50 Jahren wieder in seiner alten Heimat San Francisco spielen.