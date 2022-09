Rekordkulisse: 23.200 Fans sehen Bayern-Remis in Frankfurt

Insgesamt 23.200 Zuschauer sorgten in der Frankfurter WM-Arena für eine neue Rekordkulisse in der Frauen-Fußballbundesliga. Sie sahen ein durchaus interessantes Spiel, Tore konnten sie aber nicht bejubeln. Der bisherige Besucherrekord in der Liga hatte bei 12.464 Zuschauern in Wolfsburg (Juni 2014) gelegen.

"Es war superschön, das ist eine Kulisse, die der Frauenfußball sich wünscht." Giulia Gwinn

Vor dem Anpfiff waren zudem die sechs deutschen Vize-Europameisterinnen der Bayern um Lina Magull, Giulia Gwinn und Co. sowie die vier EM-Heldinnen aus Frankfurt geehrt worden.

Ungültiges schnelles Tor nach Abseitsentscheidung

Nach dem ersten Angriff der Münchnerinnen lag der Ball gleich im Netz. Lea Schüller hatte den Ball über Torhüterin Stina Johannes gelupft. Doch die Schiedsrichterin Katrin Rafalski hatte zuvor auf Abseits entschieden. Obwohl die Bayernfrauen weiter nach vorne kombinierten, ergaben sich dabei keine hochkarätigen Chancen.

Frankfurt brachte die Partie zunehmend unter Kontrolle. Hochkaräter sprangen auch bei den Eintracht-Spielerinnen nicht heraus. Nur einmal (45.) musste Maria Luisa Grohs eine gefährliche Eckballhereingabe aus dem Strafraum fausten. So ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Lohmann sorgt für Schwung, aber es bleibt beim 0:0

Die Bayern wechselten zu Beginn der zweiten Hälfte (46.) Sydney Lohmann für die bereits verwarnte Georgia Stanway ein. Und wie zu Beginn hatten die Münchnerinnen die erste Chance in diesem Spielabschnitt. Die Bayern-Kapitänin Lina Magull hatte (49.) aus knapp 16 Metern eine komplett freie Schussbahn, Stina Johannes verkürzte den Winkel und klärte zur Ecke.

Seit der Einwechslung von Lohmann wurden die Offensivbemühungen der Münchnerinnen immer besser. Frankfurt legte nach. In der Schlussphase kämpften beide Teams auf Augenhöhe um den Siegtreffer. Doch der sollte nicht mehr fallen.