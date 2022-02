Torlose Punkteteilung zwischen Ingolstadt und Sandhausen

Der FC Ingolstadt 04 und der SV Sandhausen trennten sich torlos in einer intensiven Zweitligapartie vor etwa 4.000 Zuschauern im Sportpark. Die Schanzer verpassten es, im Abstiegskampf den dringend benötigten Heimsieg nachzulegen.

Eine Woche nach dem fulminanten 5:0-Sieg beim 1. FC Nürnberg kamen die Ingolstädter gegen den Mitkonkurrenten SV Sandhausen nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus. Dabei musste Rüdiger Rehm auf Abwehrspieler Nico Antonitsch, Mittelfeldmann Filip Bilbija und Stürmer Patrick Schmidt verzichten (Krankheits- und Verdachtsfälle). Dafür standen Nikola Stevanovic, Fabian Cavadias und Valmir Sulejmani in der Startelf.

Platzverweis für Sarpei

Beide Mannschaften begannen offensiv, aber nach etwa 20 Minuten verflachte die Partie. Viele Unterbrechungen störten den Spielfluss - Schonkost, was beide Offensivreihen darboten. Es fehlte an der Präzision, so dass Großchancen Mangelware waren.

Gleiches Bild nach dem Seitenwechsel. Aber große Aufregung in der 72. Minute, als Hans Sarpei im Zweikampf Sandhausens Mittelfeldspieler Janik Bachmann mit dem Unterarm am Kinn traf. Schiedsrichter Lasse Koslowski zeigte dem 23-jährigen Schanzer die Gelb-Rote Karte. Eine harte Entscheidung, von der sich die Ingolstädter erst einmal nicht beeindrucken ließen. Im Gegenteil: Dominik Franke schlenzte drei Minuten später das Leder ans Lattenkreuz.

Ingolstadt verteidigt Punkt

In den letzten Minuten setzten die Kurpfälzer alles auf eine Karte, blieben aber auch bei einem Distanzschuss von Marcel Ritzmaier (86.) und nach einem herrlichen Angriff von Pascal Testroet (89.) ohne Torerfolg. Es blieb beim gerechten 0:0.

Ingolstadt verpasste es, das Tabellenende zu verlassen und die rote Laterne an Erzgebirge Aue abzugeben. Die Schanzer haben noch einen Punkt Rückstand auf den Tabellen-17. aus Sachsen. Sandhausen konnte sich mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen etwas Luft verschaffen.

FC Ingolstadt 04 - SV Sandhausen | 0:0

Ingolstadt: Stojanovic - Heinloth, Stevanovic (70. Röseler), Musliu, Franke - Sarpei - Röhl, Keller (46. Sulejmani) - Pick, Cavadias (70. Neuberger) - Eckert Ayensa (81. Kaya). - Trainer: Rehm

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Trybull - Zenga (78. Ritzmaier), Bachmann (90.+1 Deville) - Soukou (77. Esswein), Berko (78. Kutucu) - Testroet. - Trainer: Schwartz

Schiedsrichter: Lasse Koslowski (Berlin)

Zuschauer: 4.247

Gelb-Rote Karte: Sarpei (Ingolstadt) wegen wiederholten Foulspiels

Gelbe Karten: Keller (4), Röhl (4), Stojanovic - Soukou (5), Diekmeier (6)