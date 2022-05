Torhüter Dennis Endras kommt zurück zu den Augsburger Panthern

Es ist zweifelsohne ein spektakulärer Wechsel: Dennis Endras zieht künftig wieder das Panthertrikot über. Im Curt-Frenzel-Stadion spielte er schon von 2008 bis 2013. Der gebürtige Immenstädter war Publikumsliebling. “Ich kann es kaum erwarten, dass wir es im August gemeinsam anpacken und eine erfolgreiche Saison spielen", wird Endras auf der Panther-Webseite zitiert.

Endras: "Panther hatten immer einen Platz in meinem Herzen"

Seit seinem Weggang aus Augsburg war Dennis Endras Spieler der Adler Mannheim. Dort wurde der Torhüter zwei mal Deutscher Meister. Im Jahr 2013 wurde er zum besten Torwart der Liga gewählt. "Ich hatte in Mannheim zehn tolle Jahre und bin dankbar für alles, was ich dort erleben durfte", so Endras. "Nun freue ich mich aber riesig, dass ich nach Augsburg, wo ich heimisch geworden bin, zurückkehre. Die Panther, das Curt-Frenzel-Stadion und die begeisterungsfähigen Fans hatten immer einen Platz in meinem Herzen".

AEV-Coach Peter Russel will Team-Aufstellung verbessern

Auch der neue Panthercoach Peter Russell zeigt sich laut Verein erfreut über den Deal: "Über die Verpflichtung von Dennis Endras mussten wir nicht lange nachdenken. Menschlich und sportlich wird er uns sehr weiterhelfen", so Russel. Der Coach lobt besonders Endras’ Reaktionsfähigkeit. Außerdem sei der 36-Jährige in bester körperlicher Verfassung und verfüge über jede Menge Erfahrung.