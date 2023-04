Torflaute beim FC Bayern: Die Kandidaten für die Lösung im Sturm

Dusan Vlahovic

Ähnlich zu Højlund verhält es sich bei Dusan Vlahovic. Mit acht Toren in 21 Serie-A-Spielen ist er weit weg von den Zahlen, die Erling Haaland oder Robert Lewandowski produzieren. Mit 23 Jahren ist der Serbe auch noch lange nicht an seinem Zenit angekommen. Doch das liegt auch daran, dass er bei Juventus Turin nicht so richtig in den Tritt kommt. Turin hatte im Januar 2022 70 Millionen an Florenz überwiesen.

Dort schoss er in den anderthalb Saisons vor seinem Wechsel 38 Ligatore - und wäre mit dieser Marke doch etwas näher an Haaland und Co. Auch er ist mit seinen 1,90 Metern ein klassischer Mittelstürmer, der zuletzt im Bayernspiel fehlte.