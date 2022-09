Torfestival in Wembley: Deutschland spielt 3:3 gegen England

Bundestrainer Hansi Flick geht mit einem Remis im Gepäck, aber weiterhin vielen Fragezeichen in die letzten Wochen bis zur Fußball-WM 2022 in Katar. Im letzten Testspiel gegen einen "großen" Gegner spielte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zwar 3:3. Allerdings gab seine Mannschaft leichtfertig ein 0:2 her und rettete das Unentschieden erst in der Schlussphase.

England startet besser

Nach einem weitgehend ideenlosen Auftakt, in dem sich beide Teams erstmal finden mussten, waren es die "Three Lions", die dem Führungstreffer näher waren. Sterling (26.) und Kane (28.) schrammten nur hauchdünn an der Führung vorbei, kurz vor dem Wechsel hatte erneut Sterling die mögliche Führung auf dem Fuß.

Das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im ersten Durchgang dagegen nur durch einen Distanzschuss von Kimmich mit dezenter Torgefahr (45.+2). Deutschland wie schon bei der Niederlage gegen Ungarn in der Offensive arg ideen- und harmlos.