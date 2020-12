Torfestival gegen Mannheim - 1860 München gewinnt 5:0

Angriffslustige Löwen in Torlaune

Damit noch nicht genug, Steinhart markierte in der 71. Minute auch das 5:0 nach einem Freistoß von Moll. Mannheims Abwehrspieler Gerrit Gohlke versuchte im Strafraum zu klären, köpfte aber den Ball vor die Füße von Steinhart. Der Linksverteidiger zog links aus spitzem Winkel ab und traf an Bartels vorbei ins kurze Eck.

Der in der 83. Minute für Mölders eingewechselte Engländer Matthew Durrans hatte in der 86. Minute noch die Riesenchance zum 6:0, säbelte allerdings frei im Strafraum am Ball vorbei. Es blieb beim 5:0. Die Löwen wanderten mit 23 Punkten in der Tabelle auf Rang fünf.