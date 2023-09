Torfestival bei Fürther Geburtstagsparty im Ronhof

Zum 120-jährigen Geburtstag der SpVgg Greuther Fürth gab es ein regelrechtes Torspektakel im Fürther Ronhof. Mit 4:3 bezwang das Team von Alexander Zorniger den Karlsruher SC und feierte nach fünf Spielen endlich wieder einen Sieg - ein kleiner Befreiungsschlag für die Fürther, die nach sieben Spieltagen nun acht Punkte haben. Die Abstiegszone befindet sich aber noch immer in gefährlicher Nähe.

Sechs Tore in der ersten Halbzeit

Die Spieler wurden von den Fürther Fans mit einer eindrucksvollen Choreografie begrüßt - und die bedankten sich mit einem irren und unterhaltsamen Fußballspiel dafür. Fürth und Karlsruhe entfachten ein Torfeuerwerk - sechs Tore in der ersten Hälfte begeisterten die Zuschauer. In der 5. Minute traf Tim Lemperle zum 1:0, doch wurde nur zwei Minuten später durch Robin Bormuth wieder ausgeglichen.

Und der offene Schlagabtausch ging weiter: In der 13. Minute brachte Dickson Abiama das Kleeblatt erneut in Führung. Doch die Freude über die Führung währte nur zwölf Minuten: Dann glich Marvin Wanitzek für die Gäste erneut aus. Kurz vor der Pause erzielte Lars Stindl plötzlich die Karlsruher Führung. Der KSC verlangte dem Jubilar alles ab. Doch im Gegenzug gelang Fürth umgehend der Ausgleich. In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Abiama zum zweiten Mal.

Trotz Unterzahl: Fürth gelingt Siegtreffer

Auch nach Wiederanpfiff sollte es keine entspannte Geburtstagsparty im Ronhof sein: Ab der 56. Minute musste die Franken in Unterzahl spielen. Julian Green sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Doch das Spiel blieb weiterhin unterhaltsam - trotz einem Mann weniger hatte Fürth seine Chancen, spielte weiter munter mit und wurde belohnt: Nach einem Eckball traf Damian Michalski zum 4:3 (64.).

Der KSC konnte aus seinem Überzahlspiel keinen Profit schlagen. Die Gäste leisteten sich viele Fehlpässe. Nur selten fand Karlsruhe eine Lücke in der Fürther Abwehr - so wie in der 88. Minute: Die Gäste-Fans bejubelten bereits den Ausgleich, doch Stindl traf nur das Außennetz. Sieben Minuten wurden nachgespielt - Fürth war nun nur noch aufs Verteidigen konzentriert. Doch nach 97. Minuten konnte das Geburtstagskind endlich seien zweiten Saisonsieg bejubeln - der Ronhof bebte!