Tor- und trostloses Remis zwischen Fürth und Sandhausen

Fürth lauerte in Sandhausen auf Konter. Die erste dicke Chance hatten die Franken nach einem scharfen Pass von Sebastian Ernst in die Mitte auf Fabian Reese. Dessen Direktabnahme (8.) landete aber am Außenpfosten. Beim nächsten Abschluss von Fabian Reese zappelte der Ball zwar im Netz, Schiedsrichter Frank Willenborg entschied jedoch auf Abseits. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schnappte sich Mohr den Ball vor dem Strafraum des SV, setzte seinen Schuss aber einen halben Meter über den Querbalken.

Fürth zum vierten Mal in Folge ohne Treffer

Fehlpässe und Zweikämpfe prägten den weiteren Verlauf der Partie. Nach rund einer Stunde begannen die Zuschauer die magere Vorstellung mit Pfiffen zu quittieren. Auch von den Gästen war bis auf einen halbgaren Distanzschuss von Lukas Gigganing (63.) so gut wie nichts zu sehen. Auch ein Tausch der Stürmer half nicht weiter: Trainer Damir Buric ersetzte (71.) Reese durch David Atanga. Der Lucky Punch blieb aus. Zu vierten Mal in Folge hat Fürth keinen Treffer erzielt.