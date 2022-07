Tor nach 17 Sekunden - Regensburg mit perfektem Saisonauftakt

Darmstadt über 60 Minuten in Unterzahl

Darmstadts Patric Pfeiffer sah in der 37. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Ein weiterer Nackenschlag für die Gäste. Die Lilien hatten schon Mühe, sich vom raschen Rückstand zu erholen. Auch in der Folgezeit blieben die Hausherren am Drücker, erst nach einer knappen halben Stunde hatten die Hessen ihre erste Chance im Spiel durch Marvin Mehlem (29.)

Den "Lilien" fehlte es vor allem an Gefährlichkeit in der Offensive. Der Jahn setzte indes mit gelungenen Ballstafetten immer wieder Nadelstiche und sorgte ein ums andere Mal für Gefahr im Darmstädter Strafraum.