Medienberichte: FC Bayern und Wirtz einigen sich auf Wechsel

Florian Wirtz wird früher oder später zum FC Bayern München wechseln. Das berichten übereinstimmend die Bild-Zeitung und der Bezahlsender Sky. Wann genau der 22-jährige Nationalspieler, der in der vergangenen Saison mit Bayer Leverkusen das Double gewann, das Bayerntrikot überstreift, ist aber noch offen. Erst müssen sich die Bayern mit Wirtz' aktuellem Verein Bayer Leverkusen über die Transfermodalitäten einigen.

100 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum

Laut dem Blatt soll es bisher noch keine Verhandlungen gegeben haben. Die Münchner sollen für einen Wechsel in diesem Sommer aber 100 Millionen Euro an Ablösesumme bieten. Sollte das nicht reichen, würde Wirtz bis 2026 warten. Offizielle Reaktionen auf die Nachricht gab es zunächst nicht.

Max Eberl äußerte sich zuvor zurückhaltend

Angesprochen auf Meldungen über einen möglichen Transfer von Wirtz nach München hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl zuvor erklärt, dass er die Berichte nicht verfolge. Das Thema schwele schon lange in der Öffentlichkeit, sagte er und meinte grundsätzlich: "Wir werden unsere Aufgaben machen, haben Ideen und Gedanken. Wir schauen, was umzusetzen und zu realisierten ist. Dann werden wir sehen, wie der Kader bei der Klub-WM und in der neuen Saison aussieht."

Wirtz gilt als großer Wunschtransfer des FC Bayern München in diesem Sommer. Die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten sich wiederholt sehr lobend über den Leverkusener geäußert.