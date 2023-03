> Sport > Topspiel in Nürnberg: DFB-Frauen treffen auf Brasilien

Topspiel in Nürnberg: DFB-Frauen treffen auf Brasilien

Für die Vizeeuropameisterinnen um die Bayernstars Klara Bühl, Lea Schüller und Lina Magull stehen im April zwei hochkarätige Länderspiele an. Nach einem Gastspiel in den Niederlanden trifft die Frauen-Nationalmannschaft in Nürnberg auf Brasilien.