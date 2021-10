Topspiel in der Regionalliga: Bayreuth gastiert bei Bayern II

Das 2:2-Unentschieden gegen Wacker Burghausen war für den FC Bayern II zu wenig, um weiter an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern zu stehen. Weil am vergangenen Wochenende die SpVgg Bayreuth wieder einmal ihre Auswärtsstarke unter Beweis stellte, grüßt nun die "Altstadt" von Platz eins. Im Nachholspiel kommt es im Stadion an der Grünwalder Straße deshalb zum Verfolgerduell.

Heimstarker FC Bayern II gegen Auswärtsmacht aus Bayreuth

Mit zwei Punkten Vorsprung führt Bayreuth die Tabelle vor den Münchnern an, die in der laufenden Saison zu Hause bisher noch ungeschlagen sind. Auf der anderen Seite konnten die "Altstädter" alle zehn Auswärtsspiele in dieser Spielzeit gewinnen. Welche Serie heute Abend (Anstoß: 19 Uhr) reißt, ist unklar. Sicher dürfte sein, dass die SpVgg es gegen den Tabellenzweiten besser machen will als beim jüngsten Verfolgerduell gegen Schweinfurt, das mit 0:3 verloren ging.

Während SpVgg-Trainer Timo Rost in München bis auf den langzeitverletzten Chris Wolf alle Spieler zur Verfügung hat, sind die Bayern zum Umstellen gezwungen: Abwehrspieler Niclas Feldhahn, der in Burghausen für eine Notbremse die rote Karte erhalten hatte, fällt ebenso wie Timo Kern verletzungsbedingt aus.

SpVgg Bayreuth reist mi zwei Ex-Münchnern an

Mit Defensivmann Edwin Schwarz und Leistungsträger Alexander Nollenberger haben die Bayreuther gleich zwei ehemalige Münchner im Team. Der 25-jährige Offensivmann Nollenberger freut sich auf seine Rückkehr in die Landeshauptstadt – nicht nur aufgrund der sportlichen Ausgangsposition. "Man freut sich natürlich darauf, wieder an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren", so der einstige Illertissener, "und aufgrund der Situation ist es freilich noch schöner."