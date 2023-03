Topspiel Bayern gegen Wolfsburg im Pokal-Halbfinale der Frauen

Das Halbfinale FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg findet am 15. April in München statt. Der genaue Termin und die Anpfiffzeit werden erst noch festgelegt.

Neuauflage des Vorjahres

Bayern und Wolfsburg waren bereits im Vorjahr im Halbfinale aufeinander getroffen. Damals hatten sich die Wölfinnen ebenfalls in München mit 3:1 durchgesetzt. Auch 2020/21 spielten beide Teams in der Vorschlussrunde gegeneinander, der VfL gewann in Wolfsburg mit 2:0.

Halbfinaleinzug der FC Bayern Frauen durch ein 2:0 in Hoffenheim

Im Viertelfinale hatten sich die Münchnerinnen bei der TSG Hoffenheim mit 2:0 durchgesetzt. Maximiliane Rall und Klara Bühl hatten den FC Bayern München ins Halbfinale geschossen.

Halbfinale vom 15. bis zum 17. April, Endspiel in Köln

Die Vorschlussrunde wird vom 15. bis zum 17. April gespielt. Neben den Münchnerinnen empfängt im Kampf um die Finalteilnahme der Zweitliga-Spitzenreiter RB Leipzig den Bundesligisten SC Freiburg. Das Endspiel im Kölner Rhein-Energie-Stadion findet am 18. Mai statt.