Topfavorit Patrick Lange gewinnt Triathlon in Roth

Nach der Corona-bedingten Absage im Vorjahr, ging der Challenge Triathlon in Roth am Sonntag über die Bühne. Nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 170 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen stand Patrick Lange als Sieger fest. Bei seinem Premierenstart in Franken feierte der 35-jährige in 7:19:19 Stunden auch seinen bereits dritten Europa- und Deutschen Meisterstitel.

"Endlich Roth gewonnen. ich bin mega happy." Patrick Lange

Nils Frommhold (+11:12 Minuten) ), Roth-Sieger von 2015 , wurde Zweiter. "Bei 130 km hatte ich endlich das Gefühl, was ich den letzten Jahren vermisst habe. Das Rennen war hart und scharf, aber ich kann mir keinen schöneren Tag vorstellen. Es war so geil den 2. Platz nachhause geholt zu haben. Ich werde mich immer an diesen Moment zurück erinnern!", so Frommhold. Lokalmatador Felix Hentschel (+11:53 Minuten) landete überraschend auf Platz drei.

Erster Start, erster Sieg

Auch Ironman-Weltmeisterin Anne Haug kämpfte sich gleich beim ersten Start im Triathlon-Mekka-Roth zum Sieg. Die Bayreutherin war in ihrer fränkischen Heimat souverän unterwegs und erreichte das Ziel nach 07:44:46 Stunden.

Aufgrund von Baumaßnahmen war die Radstrecke von 180 auf 170 Kilometer verkürzt worden.