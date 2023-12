Top Tournee-Start: Wellinger gewinnt Qualifikation vor Geiger

Die K.o.-Duelle der deutschen Springer

Damit haben sich alle fünf DSV-Starter für den Auftakt der 72. Vierschanzentournee qualifiziert. Am Freitag (17.15 Uhr/ARD) sind sie am Schattenberg in Oberstdorf in den K.o.-Duellen gefordert.

Wer springt gegen wen?

Andreas Wellinger (1/Ruhpolding) - Kasperi Valto (50/Finnland)

Karl Geiger (2/Oberstdorf) - Erik Belshaw (49/USA)

Philipp Raimund (4/Oberstdorf) - Svyatoslaw Nazarenko (47/Kasachstan)

Pius Paschke (9/Kiefersfelden) - Junshiro Kobayashi (42/Japan)

Stephan Leyhe (12/Willingen) - Aleksander Zniszczol (39/Polen)

(Die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an)