Top Ten in Oberstdorf: Katharina Hennig glänzt bei "Tour de Ski"

23,1 Sekunden fehlten am Ende zum Podest - Katharina Hennig feierte Platz fünf beim Heim-Weltcup dennoch. Die 26-jährige Langlauf-Allrounderin sorgte im Zehn-Kilometer-Rennen der Frauen in Oberstdorf für das beste Ergebnis des Deutschen Skiverbands. Das Podest im Allgäu war fest in skandinavischer Hand: Die Schwedin Frida Karlsson gewann vor Krista Parmakoski aus Finnland und der Norwegerin Anne Kjersti Kalvaa.

Hennig: "Positives Gefühl"

"Mit einem Top-sechs-Ergebniss kann man immer zufrieden sein", sagt Hennig: "Wie ich in die Tour gestartet bin, hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich gehe mit einem positiven Gefühl aus dem Tag heraus." Die "Tour de Ski" hatte mit einem Sprint und einem Verfolgungsrennen im schweizerischen Val Müstair begonnen. In Oberstdorf erwartet die Langlauf-Frauen am Mittwoch noch ein Verfolgungsrennen über 20 Kilometer Freistil.

Deutsche Langläuferinnen können nicht komplett überzeugen

Mit Katherine Sauerbrey, Victoria Carl, Pia Fink, Laura Gimmler und Lisa Lohmann liefen fünf weitere Starterinnen des Deutschen Skiverbands (DSV) in die Top 50 und damit in die Weltcuppunkte. Nur Alexandra Danner und Sofie Krehl gingen in Oberstdorf leer aus.

Karlsson neue Gesamtführende - Hennig auf Platz fünf

Frida Karlsson übernahm durch den Sieg auch die Gesamtführung in der "Tour de Ski". Die bisherige Spitzenreiterin, Tiril Udnes Weng aus Norwegen, wurde in Oberstdorf Vierte. Mit insgesamt 1:23 Minuten Rückstand auf Karlsson liegt Hennig in der Tour-Wertung auf Platz fünf.