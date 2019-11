Top-Starterfeld bei den Munich Indoors - Events im Livestream

Bei den Munich Indoors geht von Donnerstag bis Sonntag ein illustres Feld an den Start. "Wir haben dreimal so viele Reiter aus den besten 250 der Weltrangliste als im letzten Jahr", sagte Turnierchef Volker Wulff. Darunter sind bei den Springreitern der ehemalige Team-Europameister Denis Lynch aus Irland sowie der Team-Olympiasieger Kevin Staut aus Frankreich. Mit dabei ist auch der Niederländer Jeroen Dubbeldam, der jeweils Einzelgold bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften gewinnen konnte.

Lisa Müller jetzt in der Weltspitze

Bei den Dressurreitern steht Lisa Müller im Fokus. Die Frau von Fußball-Profi Thomas Müller hatte jüngst beim Weltcup in Stuttgart mit ihrem Oldenburger Wallach Stand By Me einen überraschenden Sieg im Grand Prix gefeiert. Der erste internationaler Erfolg der 30-Jährigen und ihr Durchbruch in die Weltspitze. Daneben traut Turnierchef Wulff auch Mathias Bauten, seit einem Jahr in Wasserburg zu Hause, Großes zu: "Das sind zwei Reiter, die können sich auf internationalem Parkett sehen lassen und ganz vorne mitmischen."

Bayernchampionat - Sprungbrett in die Weltklasse

Das Bayernchampionat kehrt zurück: Nach sechs Jahren Pause ist der Höhepunkt für die bayerischen Reiter wieder dort, wo er erfunden wurde, und das ist gut so, freut sich Tobias Bachl, der das Ranking vor dem Finale anführt. "Das Bayernchampionat gehört für mich in die Münchner Olympiahalle. Das ist für mich ganz wichtig."

Auch Weltmeisterin Simone Blum konnte den Wettbewerb als Sprungbrett nutzen. Sie bezeichnet ihren Sieg in jungen Jahren im Bayernchampionat "als Meilenstein ihrer sportlichen Karriere". Derzeit pausiert Blum, da sie ein Kind erwartet. Die 30-Jährige drückt stattdessen ihrem Mann Hans-Günther Blum die Daumen.