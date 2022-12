Top-Spiel in der DEL: Straubing Tigers in Ingolstadt

Am Mittwochabend beginnt für die Straubing Tigers die nächste "Dreier-Serie" in der Deutschen Eishockey Liga. Die Niederbayern treten am Abend um 19.30 Uhr zum Top-Spiel der Liga in Ingolstadt an, erwarten am Freitag die Nürnberg Ice Tigers und reisen am Sonntag zu den Wild Wings nach Schwenningen.

Panther gegen Tigers: beides starke Teams

Nach zuletzt fünf Siegen in Folge reisen die Straubing Tigers bestimmt selbstbewusst nach Ingolstadt. Aber auch die Ingolstadt Panther präsentieren sich derzeit in bester Verfassung, sie haben ebenfalls fünf ihrer vergangenen sechs Spiele gewonnen. Beide Teams haben in der DEL aktuell 50 Punkte gesammelt, allerdings sind die Schanzer mit einem Spiel weniger derzeit Tabellenzweiter, die Tigers sind Vierter. Mit einem weiteren Sieg heute Abend könnten die Straubinger die oberbayerische Konkurrenz verdrängen und sich am Wochenende weiter in der Spitzengruppeder DEL fest setzen.

Straubing Tigers noch angeschlagen

Straubings Trainer Tom Pokel muss am Abend in Ingolstadt erneut die Defensive seines Teams umbauen. Trent Bourque und Stephan Daschner sind noch nicht wieder fit und Adrian Klein ist mit der U20-Nationalmannschaft bei der WM-Vorbereitung in Kanada. Auch hinter dem Einsatz von Mannschaftskapitän und Rekordspieler Sandro Schönberger steht ein Fragezeichen. Dafür sind aber beide etatmäßigen Keeper der Tigers wieder fit: Hunter Miska konnte bereits vergangenen Sonntag wieder spielen, nun ist auch Florian Bugl wieder zurück im Kader.