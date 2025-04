Die Ferien sind vorbei. Jetzt geht’s, wenige Wochen vor der großen Sommerpause, wieder um die Noten. Das ist nicht nur in der Schule so, sondern auch im Fußball. Die Saison biegt auf die Zielgerade und heute könnte schon die erste Entscheidung fallen – die um den Meistertitel.

Der FC Bayern könnte den heute fix machen – doch was für eine Schulnote würde er dafür von Ihnen bekommen nach dem ein oder anderen Stolperer in Liga, Pokal und Champions League? Und wie zufrieden sind Sie mit den Augsburgern und ihrer tollen Rückrunde?

Enttäuschungen und Überraschungen – Ihre Meinung ist gefragt!

Welche Bundesligateams haben Sie überrascht, welche maßlos enttäuscht? Hat man beim Club, Fürth oder beim Jahn dann doch mehr erwartet? Und wie bewerten Sie die Löwen, die Hachinger und die Ingolstädter in der Dritten Liga – und wieso? Sagen Sie uns Ihre Meinung.

Unsere Frage der Woche:

Top oder Flop: Wie bewerten Sie ihr Lieblingsteam?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook und Instagram bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in "Heute im Stadion" am Samstag, 26. April 2025, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.