Toni Palzer: Vom geborenen Bergsteiger zum Rennradprofi

Spitzensportler in nur einer Disziplin? Anton Palzer reicht das nicht. Im Skibergsteigen hat er sich bewiesen, jetzt will er Rennradprofi werden. Klingt ungewöhnlich, doch die Begeisterung zum Spitzensport liegt bei den Palzers in der Familie.