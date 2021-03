Toni Palzer: "Ich freue mich auf das Abenteuer"

Dem Skibergsteigen mit dem Vize-Weltmeisterschaftstitel den Rücken zu kehren, löste bei Anton "Toni" Palzer "gemischte Gefühle" aus. "Das Skibergsteigen war die letzten 13 Jahre mein kompletter Lebensinhalt", erklärte der 37-Jährige in Blickpunkt Sport. Dennoch freut er sich auf das "neue Abenteuer" - denn der Berchtesgadener wechselt auf das Rennrad und erfüllt sich damit einen lang ersehnten Traum.

Leistungssportler - egal ob Sommer oder Winter

Dabei hatte ihn Radteam-Manager Ralph Denk schon vor drei Jahren kontaktiert, die Nachricht ging allerdings unter und Palzer fand sie erst Jahre später. "Meine Hauptaufgabe wird sein, in den Radsport erstmal gut reinzufinden", sagte der Quereinsteiger. "Das wird nicht einfach werden und Zeit und Fleiß brauchen". Der 27-Jährige soll Bergspezialist werden. "Das Handwerk habe ich gelernt, ich kann mich einfach in unebenem Gelände bewegen", so Palzer. Und tatsächlich: Er überquerte den Watzmann in der Rekordzeit von 2 Stunden 57 Minuten. Skitouren wird der Berchtesgadener weiter gehen - allerdings eher, um sich für das Rad fit zu halten.

"Mein Ziel ist es, in ein paar Jahren die Power von den Skiern aufs Rad zu bringen". Toni Palzer

Respekt vor der Natur - auch während Corona

Zu Corona-Zeiten haben angesichts geschlossener Skilifte viele Leute das Skibergsteigen für sich entdeckt. Palzer bewertet das zwiegespalten, denn viele Leute und Tourismus bedeuten auch viel Belastung für die Natur. Dennoch kann der Vize-Weltmeister verstehen, "dass es die Menschen in die Berge drückt", Jeder habe in seinen Augen das Recht, sich in der Natur zu bewegen. Wichtig ist nur "sich an die Regeln zu halten", stellte Palzer klar.