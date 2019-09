Toni Mang ist 70 - der "Immer noch"-Weltmeister

Als Kinderschauspieler schaffte es der am 29. September 1949 in Inning am Ammersee geborene Toni Mang früh auf den Bildschirm. Am bekanntesten: Sein Auftritt als Hahn im BRD-Märchenfilm "Die Bremer Stadtmusikanten" von 1959. Richtig populär wurde er aber auf dem Motorrad.

Toni Mang - fünfmaliger Motorradweltmeister

1975 fuhr er in Österreich mit einer selbst entwickelten 350er sein erstes WM-Rennen. Sein erstes Rennen gewann er nur ein Jahr später auf dem Nürburgring. Die großen Erfolge folgten in den 80er-Jahren: Vier Titel holte er mit Kawasaki, zwei in der 250er-Klasse (1980, 1981), zwei bei den 350ern (1981, 1982). Weil diese Klasse nach der Saison 1982 abgeschafft wurde, ist er quasi noch heute amtierender Weltmeister. Seinen letzten WM-Titel feierte er 1987 auf einer 250er-Honda. Insgesamt gewann Mang 42 Rennen.

Karriereende nach einem Sturz

Was heute undenkbar, war für Mang selbstverständlich: Der parallle Start in verschiedenen Klassen wie 1981, als er gleich zwei Mal den Weltmeistertitel feierte. In diesem Jahr war Mang auch Deutschlands Sportler des Jahres 1981. Nach einem schweren Sturz in Rijeka im damaligen Jugoslawien beendete Mang 1988 seine Karriere.