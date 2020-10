Toni Kroos - Willkommen im "Hunderter-Klub"

15. Nationalspieler mit 100 Länderspielen

Als 15. deutscher Nationalspieler wird Kroos sein 100. Länderspiel bestreiten, sein Debüt gab er am 3. März 2010 gegen Argentinien. Seitdem ist viel passiert im Leben des Greifswalders, der selbst bei seinen größten Erfolgen immer ein bisschen unnahbar wirkte.

Und Triumphe gab es viele. Weltmeister, Champions-League-Sieger, deutscher Meister, spanischer Meister - Kroos stemmte reihenweise Pokale in die Höhe. "Er hat unglaubliche Erfolge gefeiert", sagte sein Teamkollege Leon Goretzka: "Er weiß, wie man Titel gewinnt. Er ist kein aggressiver Leader. Aber ein Fixpunkt im Spiel. Er will den Ball immer haben und findet immer eine Lösung. Das ist sehr beeindruckend."

Distanz und Nähe

Dass der 30-Jährige immer ein wenig distanziert erschien, mag mit seinem Werdegang zusammenhängen. Schon als Teenager musste er sich fernab der Heimat in München beweisen. Es schien jahrelang, als habe er als Schutz eine Mauer um sich errichtet.

In den vergangenen Jahren wurde aber auch der stolze Familienvater immer offener. Über seine Social-Media-Kanäle postete er private Fotos, tiefe Einblicke in sein Leben gestattete Kroos in einem Dokumentarfilm mit seinem Namen. Im Podcast "Einfach mal luppen" mit seinem Bruder Felix geht es öfter auch mal launig zu.