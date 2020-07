Tomas Oral: "Unsere Mannschaft ist in einem Top-Zustand"

Kurz vor dem Relegationsspiel gegen den 1. FC Nürnberg stehen die Chancen gut für Drittligist FC Ingolstadt. Letztes Jahr noch als Zweitligist in die Relegation abgestiegen, haben sie nun die Chance zum sofortigen Wiederaufstieg. Und die Zeichen stehen gut: Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass oft der Drittligist in der Relegation die Nase vorn hatte.

Den kurzen Zeitraum von nur drei Tagen zwischen dem letzten Drittligaspiel und der Regelation sieht Trainer Tomas Oral nicht unbedingt als Nachteil. "Wir haben uns an diesen Dreitagesrhythmus gewöhnt und fühlen uns sehr wohl", erklärte Oral. Die Mannschaft sei außerdem "in einem Top-Zustand", was nicht zuletzt der guten Arbeit der medizinischen und athletischen Abteilung zu verdanken sei.