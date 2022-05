Tom Krauß: "Extrem talentiert" und beim 1. FC Nürnberg gefragt

Auch im eSports erfolgreich für den Club

Auch Krauß' Vater Holger war Fußballer, einst auch Kapitän beim Halleschen FC. Der Sohn hat den scharfen Schuss aus der zweiten Reihe geerbt. Und schickt sich an, nicht nur in der eSports-Bundesliga zu spielen, wo er nebenher für die Nürnberger an der Konsole antritt. Da sei er "Bundesliga-tauglich", berichtete er mit einem Grinsen im BR Fernsehen, dafür übe er nur zwei, drei Mal die Woche.

Der Fokus des Mittelfeldmanns gilt aber natürlich dem Spiel auf dem Rasen, und auch da scheint er mittlerweile Bundesliga-tauglich zu sein. "Er hat eine super Entwicklung bei uns genommen", sagt sein Trainer Klauß. "Natürlich konnte man das nicht vorhersehen. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass er bei uns ist und dass er jetzt auch die zwei Jahre hier nutzen konnte für sich. Und uns vor allen Dingen auch helfen konnte."

Nürnberger hoffen auf Krauß' Verbleib

Auch Nagelsmann findet übrigens, dass Krauß die Leihe zum FCN und seinem einstigen Leipziger Trainerkollegen Klauß gut getan hat. Letzterer blickt nach vorne und umwirbt seinen Schützling: "Jetzt müssen wir schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, Tom weiter an uns zu binden. Da sind wir auch im Austausch. Aber natürlich muss ja in erster Linie der Spieler entscheiden, was er möchte."

Ein wenig muss sich der Coach noch gedulden. In zwei bis drei Wochen soll es ja dann so weit sein mit der sehnlichst erwarteten Entscheidung von Tom Krauß.