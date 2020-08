Tom Krauß: 1. FC Nürnberg holt sich ersten Neuzugang

Tom Krauß kommt als erster Sommer-Neuzugang an den Valzner Weiher. Das gab der Club am Dienstag (04.08.2020) in einer Pressemitteilung bekannt. Der 19-Jährige Krauß ist defensiver Mittelfeldspieler und kommt auf Leihbasis zum FCN. Er erhält die Rückennummer 14.

Vielseitig einsetzbarer Fußballspieler

Sportvorstand Dieter Hecking vom 1. FCN sieht in Krauß einen vielseitig einsetzbaren Defensivspieler. Der 19-Jährige sei als Sechser und auch in der Dreierkette einsetzbar. "Wir freuen uns, dass er sich für den Club hat begeistern lassen und mit uns seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen will," erklärte Hecking. Tom Krauß hat sämtliche deutsche U-Nationalmannschaften durchlaufen und ist erstmals am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison bei den Profis von RB zum Einsatz gekommen.

Motiviert für den 1. FCN

Krauß freut sich auf den 1. FCN und Nürnberg. "Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen, bei einem so großen und traditionsreichen Club zuzusagen," gibt er zu. Der junge Spieler ist hoch motiviert, will sich weiterzuentwickeln und mit dem Club eine "sorgenfreie Saison" zu spielen. Er ist der zweite Fußballprofi, den der Club aus Leipzig holt. Erst gestern hat der 1. FCN seinen neuen Cheftrainer Robert Klauß vorgestellt. Auch dieser wechselt von RB Leipzig nach Nürnberg.