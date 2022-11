Tom Brady - Wer ist der Superstar in der Münchner Arena?

Der Aufstieg von Tom Brady

Doch in seiner ersten Saison kam Brady noch kaum zum Zug. Immerhin schaffte er es, in der internen Hierarchie von Quarterback Nummer vier, zum Back-Up von Drew Bledsoe zu werden. Als dieser sich in der darauffolgenden Saison verletzte, übernahm Brady dessen Posten, gab diesen nicht mehr her und führte sein Team in seiner ersten Spielzeit als Stamm-Quarterback zum Titel.

Brady wurde im blauen Trikot der New England Patriots zur Ikone. Von seinen Fans vergöttert, von den Anhängern der anderen Teams gehasst. Neun Mal führte er sein Team in den Super-Bowl, dem Finalspiel der NFL. Sechs Mal ging er als Sieger vom Platz. Sein Wille, seine Spielintelligenz, seine Führungsqualitäten machten Brady zu einem Anführer, wie es sie im Football nur wenige vor ihm gegeben hatte.

Brady und die Patriots: Das Ende einer Ära

2020 endete die Partnerschaft zwischen Brady und den New England Patriots. Brady schloss sich den Tampa Bay Buccaneers an. Viele unkten, es wäre das Ende der Karriere von Brady und dass dieser ohne die Patriots nicht erfolgreich sein könnte. Doch in seiner ersten Saison in Florida führte Brady das Team unerwartet zum Titel - und kündigte seinen Rücktritt vom Football an. Eine Entscheidung, die er keine 50 Tage später wieder zurücknahm.