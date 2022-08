Tollkühne Mountainbiker fliegen durch Nürnberg

Am 2. und 3. September findet in Nürnberg wieder der Red Bull District Ride statt. Zum inzwischen sechsten Mal springen und fliegen dabei die weltbesten Mountainbiker durch die Straßen der Altstadt. Mit dabei sind nicht nur internationale Mountainbike-Stars wie der vierfache Crankworx-Sieger Emil Johansson und District-Ride-Titelverteidiger Nicholi Rogatkin, sondern auch deutsche Größen wie Erik Fedko und Lukas Knopf. BR24 Sport überträgt das Event im Livestream.

Alter Kurs, neue Elemente

Der Kurs beginnt für die Fahrer wie schon bei den vergangenen Events mit einem sechs Meter hohen Drop von der Nürnberger Kaiserburg und führt im Anschluss über den Albrecht-Dürer-Platz und den Sebalder Platz am Alten Rathaus vorbei. Auf dem ganzen Kurs haben die Fahrer bei mehr als einem Dutzend völlig neu gestalteter Schanzen, Step-Ups und Quarterpipes die Gelegenheit, Punkte zu sammeln. Auf dem Hauptmarkt wartet dann wie immer der größte Sprung, für den die Fahrer über eine gigantische Rampe aus dem obersten Stockwerk des Rathauses Schwung holen. Bei dem Slopestyle-Wettkampf kommt es nicht auf Zeit oder Geschwindigkeit an, sondern auf besonders schwierige und ausgefallene Tricks.

Best-Trick-Contest am Freitag

Bereits am Donnerstag (01.09.22) beginnen die Fahrer mit dem Training an den einzelnen Elementen. Als erster Wettkampf steht am Freitag um 18.15 Uhr dann der Best-Trick-Contest auf dem Hauptmarkt an. Dabei geht es für die Fahrer darum, den spektakulärsten Sprung von der großen Schanze zu zeigen. Beim bislang letzten District Ride im Jahr 2017 ging dabei der US-Amerikaner Nicholi Rogatkin als Sieger vom Platz, nachdem er den weltweit ersten 1440, also eine vierfache Schraube, auf einem Mountainbike gesprungen war.