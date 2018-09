Tolisso und Rafinha fallen länger aus, Bayern muss improvisieren

Außenverteidiger Rafinha wird dem FC Bayern dagegen "nur" einige Wochen fehlen. Er hat sich "einen Teilriss des Innenbandes am linken Sprunggelenk zugezogen." Beide Spieler haben sich bei gegnerischen Fouls beim 3:1-Bundesliga-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen verletzt.

Den Bayern-Verantwortlichen war schon unmittelbar nach der Partie der Kragen geplatzt. "Das ist nicht nur Rot, das ist Doppel-Rot", schimpfte Trainer Niko Kovac über das Foul des Leverkuseners Karim Bellarabi an Rafinha nach 80 Minuten. Bellarabi war von hinten in die Beine des Brasilianers gerauscht. Präsident Uli Hoeneß wetterte: "Das Foul von Bellarabi war natürlich geisteskrank. Das ist vorsätzliche Körperverletzung. So einer gehört drei Monate gesperrt - und zwar für Dummheit."

Insgesamt wollte Hoeneß den Leverkusenern aber "nicht vorwerfen, überhart gespielt zu haben." Das Foul an Tolisso, bei dem es zur unglücklichen Knieverletzung kam, erinnerte in der Tat an einen recht normalen Mittelfeldzweikampf zwischen dem Franzosen und Leverkusens Kevin Volland.