Tolisso: Mit Glanzauftritten zur Vertragsverlängerung?

Der FC Bayern München besiegte erst den 1. FC Köln mit 4:0, eine Woche später Hertha BSC Berlin mit 4:1. Beide Male trug sich Mittelfeldmann Corentin Tolisso in die Torschützenliste ein. Der Franzose brachte den Rekordmeister jeweils in der 25. Spielminute in Führung. Der 27-Jährige präsentiert sich seit einigen Wochen in bestechender Form, will sich für eine Vertragsverlängerung empfehlen.

Vertragsverlängerung noch offen

Tolissos Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus ist noch komplett offen. Der französische Nationalspieler, der 2017 als Rekord-Einkauf für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Isar wechselte, war oft verletzt. Er verpasste dadurch fast die Hälfte aller möglichen Pflichtspiele.

Tolisso im Sommer ablösefrei

Zählte Tolisso im vergangenen Sommer noch zu den Verkaufskandidaten, für den die Bayern in diesem Winter noch Ablöse bekommen hätten können, hat er sich zuletzt in die Startelf von Trainer Julian Nagelsmann gespielt.

Bayerns Ex-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge lobte den französischen Weltmeister in der Sendung Blickpunkt Sport im Bayerischen Fernsehen: "Coco ist ein guter Spieler. Vor seiner Verletzung, die ihn leider ein Stück zurückgeworfen hat, war er immer ein wichtiger Spieler für Bayern München." Rummenigge freut sich über den aktuellen Aufwärtstrend von Tolisso. Der 66-Jährige sagte: "Er ist vom Charakter her ein richtiger guter Bursche!"