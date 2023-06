Toleranz und Teilhabe: Tatjana Bub startet bei Special Olympics

Anerkennung und Teilhabe

In einem dicken Aktenordner liegen abgeheftete Startnummern, Urkunden und Zeitungsberichte. Darüber hinaus hat Tatjana Bub zahlreiche Medaillen bekommen wie beispielsweise das Deutsche Triathlon-Abzeichen 2022 in Silber für vier gefinishte Wettkämpfe. Sie blickt auf die vielen Zeugnisse ihrer sportlichen Laufbahn und stellt zufrieden fest, dass es gut gewesen sei, dass sie bei allem dabei gewesen sei. "Das Training und die Wettbewerbe machen mir auch wirklich Spaß", sagt sie lächelnd. Außerdem ist der Sport gut für ihre Fitness, aber auch für Anerkennung und Teilhabe. Gerade die Special Olympics werben für mehr Toleranz, Offenheit und ein Miteinander der Menschen – ob mit oder ohne geistige Behinderung.

Übung macht die Meisterin

"Es ist wichtig, dass man ihnen was zutraut, und dass sie durchaus Vieles leisten können", sagt Monika Hackner-Bub, die Mutter und Trainerin von Tatjana. Sport biete eine gute Möglichkeit, um in die Gesellschaft integriert zu werden und nicht am Rand zu stehen, sagt sie. Dafür hat sie mit Tatjana in den vergangenen Wochen regelmäßig trainiert, und gemeinsam sind sie mit dem Rad am Main-Donau-Kanal entlanggefahren und haben Strecken rund um ihren Heimatort Roth erkundet. Dabei hat Monika Hackner-Bub sowohl die Zeit als auch die Strecken gemessen, während Tatjana weiß: Übung macht den Meister oder eben die Meisterin. "Ich bin fit", verkündet sie selbstbewusst und hat das ein oder andere Mal ihre Mutter "abgehängt".

Gemeinsam sind wir unschlagbar

Am Samstag (17.06.2023) werden die Special Olympics World Games am Abend in Berlin eröffnet und live im RBB übertragen. Schon am folgenden Tag ist Tatjana Bub mit Zeitfahren dran. Im Wettkampf wird sie eine zwei Kilometer lange Strecke und eine fünf Kilometer lange Strecke zurücklegen. Dafür hat sie sich einen Schnitt von 20 km/h vorgenommen. Aber neben der sportlichen Ambition steht natürlich auch das gemeinsame Erlebnis von 7.000 Sportlerinnen und Sportlern aus 190 Nationen in 26 Sportarten im Vordergrund. „Gemeinsam sind wir unschlagbar“ lautet daher auch einer der Slogans.