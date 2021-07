Tokio 2020: Corona, Hitze, Sponsoren weg

Toyota und Panasonic ziehen sich als Sponsoren zurück

Und nun distanziert sich auch noch ein Hauptsponsor: Toyota hat in Japan alle Werbespots zurückgezogen und wird auch nicht bei der Eröffnungsfeier in Erscheinung treten. Bloß nicht mit den Olympischen Spielen in Verbindung gebracht werden, ist wohl jetzt das Motto.

Und Toyota ist nur der erste Großkonzern, andere zogen bereits nach: Der Elektronikriese Panasonic, wie Toyota ein Top-Sponsor der Spiele, gab am Dienstag (20.07.2021) bekannt, Konzernchef Yuki Kusumi werde der Eröffnungszeremonie am Freitag fernbleiben. Auch der Vorsitzende des mächtigen Wirtschaftsdachverbandes Keidanren, Masakazu Tokura, will sich die Zeremonie von zu Hause aus anschauen. Die Chefs des Unternehmerverbandes und der Industrie- und Handelskammer nehmen nicht an der Eröffnungsfeier im Olympia-Stadion teil.