Tobias Werner macht Trainee-Programm beim FC Augsburg

"Ich muss ganz viel lernen, was in so einem Verein wichtig ist, wie so ein Verein tickt. Bis jetzt war es meine Aufgabe um 15.30 Uhr fit zu sein. Aber was dahin führt – wie der Verein arbeitet, wie es passiert, dass die Gehälter gezahlt werden, wie die Marketingabteilung ist, was das ganze Organisatorische betrifft – da gibt’s unheimlich viele Aufgaben“, sagte Werner am 31. März. Damit beschrieb er nahezu die Stelle, die er jetzt antritt. Ab dem 1. Juli wird der ehemalige Bundesligaspieler beim FC Augsburg ein Trainee-Programm absolvieren und dabei die verschiedenen Abteilungen des Klubs durchlaufen.

Stefan Reuter im März: "Kann mir alles vorstellen"

Eine Steilvorlage von FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter hatte er im Frühjahr noch liegen gelassen. "Also vorstellbar ist alles“, hatte Reuter in der Sendung Blickpunkt Sport gesagt, Gespräche in Aussicht gestellt und betont: "Einen wie Tobias Werner können wir uns in Augsburg natürlich immer gut vorstellen". "Das lass ich mal so stehen", lautete die Antwort des Ex-Profispielers damals.

Tränenreicher Abschied vom FC Augsburg

Die Rückkehr passt zu dem, was Werner in der Fuggerstadt erlebt hat. "Ich bin sehr, sehr froh, welche Wertschätzung mir entgegengebracht wurde – von den Verantwortlichen, von den Fans und den Bürgern der Stadt Augsburg. Dort werde ich wirklich mit offenen Armen empfangen", hatte Werner im BR Fernsehen geschwärmt. Ein Grund dafür sei auch sein Naturell: "Ich verstelle mich nicht, ich bin eine Frohnatur", erzählte Werner. Der Weggang von den Schwaben war ihm schwergefallen. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte er ein Video mit einer tränenreichen Botschaft an seine Anhänger in Schwaben.