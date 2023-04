Titelverteidiger Holger Rune: Vom Geheimtipp zum Top-Ten-Spieler

Wer Rune in die Suchmaschine mit dem bunten G eingibt, dem wird zuerst eine Definition der alten germanischen Schriftzeichen ausgespuckt. "Runa" – das ist ein ganz frühes Wort für "Geheimnis", "Geflüster". Man bezeichnete damit germanische Schriftzeichen, die vom 2. Jahrhundert nach Christus bis etwa ins elfte Jahrhundert gebräuchlich waren. So weit so gut. Aber eigentlich wollte man doch etwas über den jungen Blondschopf aus Dänemark herausfinden, der durch die Tennis-Weltrangliste pflügt. Ein klassischer Tippfehler also? Muss nicht – es gibt da durchaus Gemeinsamkeiten.

Zwei Spiele, zwei Länder - beide gewonnen

Denn Holger Rune war bis vor einem Jahr in der Tenniswelt ein kleines Geheimnis. Der 19-Jährige hat sich aber mit überraschenden Leistungen von einem Geflüster und Geheimtipp zu einem der Top-Ten-Spieler der Welt entwickelt. Zum ersten Mal auf sich aufmerksam machte Holger Rune beim Challenger Turnier in Sanremo. In der Stadt an der ligurischen Küste werden Jahr für Jahr auch abseits des Sports, nämlich beim Musik-Festival Sanremo, die Stars von Morgen entdeckt.

Doch Rune sorgte nicht nur mit seinem Turniersieg für Aufsehen, auch mit seinem ungewöhnlichen Terminkalender. Denn nur wenige Stunden nach seinem Sieg spielte er bereits die Qualifikation für das Masters von Monte Carlo. Zwei Spiele, zwei Länder und beide gewonnen, all das im Abstand von ein paar Stunden.

München als endgültiger Dosenöffner

Sein erster großer Titel im Herren-Tennis war hingegen der Sieg beim ATP-Turnier in München vor einem Jahr. In der bayerischen Hauptstadt schaltete er unter anderem die Lokalmatadoren Oscar Otte und Alexander Zverev aus. Da wurde klar, dieser Blondschopf aus Dänemark wird die Tenniswelt in den nächsten Jahren aufwühlen. Es folgte ein außergewöhnlicher Aufstieg im Jahr 2022 – von Weltranglistenplatz 103 auf 11. Am Ende des Jahres konnte er sogar als Ersatzmann an den ATP-Finals teilnehmen und wurde von seinen Kollegen als Newcomer des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Im Schatten von Alcaraz an die Weltspitze

Und doch gab es einen der Rune in dem Jahr in den Schatten stellte: Carlos Alcaraz. Der junge Spanier brach in dem Jahr Rekorde und gewann mit gerade mal 19 Jahren seinen ersten Grand-Slam-Titel und zwei Masters-Turniere. Für Rune möglicherweise sogar ein Vorteil, denn so konnte er sich im Schatten von Alcaraz und unter dem Radar der medialen Öffentlichkeit an die Weltspitze spielen. Es wurde nur über ihn geflüstert - geredet und geschrieben wurde über Alcaraz. Spätestens seit seinem Sieg bei den Paris-Bercy Masters, wo er fünf Top-Ten-Spieler und Djokovic ausschaltete, ist aber auch Rune kein Unbekannter mehr.

Der kleine Vulkan

Holger Rune und Carlos Alcaraz eint der kometenhafte Aufstieg in die Weltelite des Tennis – doch sie unterscheiden sich in ihrem Auftreten und ihrem Image. Rune hat noch ein kindliches Aussehen und nicht ansatzweise den Bartwuchs von Alcaraz, dennoch gilt er als emotional, polarisierend und gibt gern den Hitzkopf. Da wäre zum Beispiel die Szene in Basel, als er im Finale gegen Félix Auger-Aliassime mehrfach verbal gegen den Schiedsrichter austeilt.

Oder seine Rivalität mit dem Schweizer Altmeister Stan Wawrinka, der ihm mal riet, er, Rune, solle aufhören sich wie ein Baby zu verhalten. Holger Rune selbst bestreitet Arroganz-Vorwürfe, er habe einfach Leidenschaft fürs Tennis und will den Zuschauern eine Show abliefern.

Wenn er auf diese Nebenschauplätze in Zukunft verzichten kann, wird er auch die Fans in München mit gutem Tennis begeistern. Denn sein Talent ist unbestritten.