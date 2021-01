Titelverteidiger gegen Rekordmeister: Top-Duell in Liverpool

Zweiter gegen Erster, Titelverteidiger gegen Rekordmeister: Fußball-England schaut gespannt auf das Duell von Jürgen Klopps FC Liverpool gegen den neuen Tabellenführer Manchester United. Paul Pogba ist optimistisch vor dem Spiel gegen Liverpool. "Ja klar können wir gewinnen", sagt der Star von Manchester United.

Liverpool mit Sieg wieder Tabellenführer

Erst am Dienstag verdrängte ManU nach einem 1:0-Sieg beim FC Burnley die Reds vom Platz an der Sonne. Ein Sieg brächte das Team von Jürgen Klopp wieder an die Spitze, eine Niederlage hieße sechs Punkte Rückstand. "Interessiert mich nicht", sagt Klopp, "ein Sieg gegen United ist immer etwas wert. Wenn sie zu uns kommen, wollen wir gewinnen."

Traditionsduell nach turbulenten Jahren

Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren stehen sich Liverpool und Manchester United als Zweiter und Erster der Premier League Tabelle gegenüber. Das zeigt, wie kurvenreich diese Jahre für beide waren. Manchester United gewann seine letzte Meisterschaft vor acht Jahren, noch unter Alex Ferguson, Liverpool hat erst unter Jürgen Klopp wieder in die Erfolgsspur gefunden. Manchesters Trainer Ole Gunnar Solskjaer ist sich noch nicht ganz sicher, ob sein Team schon so weit ist. Liverpool und der Stadtrivale Manchester City seien "meilenweit vor allen anderen". "Aber wenn die Liga gewinnen willst, dann muss Du sie irgendwann stellen. Und das ist ein sehr, sehr guter Test für uns", so Solskjaer.

Enges Rennen in der Premier League

Die Lage in der Liga ist spannend, die ersten fünf Mannschaften trennen nur vier Punkte. Für Jürgen Klopp ist es übrigens das 200. Premier League-Spiel als Liverpool-Trainer. "Nur 200?", staunt Klopp, es fühle sich viel mehr an.