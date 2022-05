Titellos: FC-Bayern-Frauen trennen sich von Trainer Scheuer

In der aktuellen Spielzeit hatten die Münchnerinnen sämtliche Titel verpasst, in Liga und Pokal war der VfL Wolfsburg eine Nummer zu groß. In der Champions League scheiterten sie im Viertelfinale an Paris Saint-Germain. "Wir möchten uns im Namen des FC Bayern München herzlich bei Jens Scheuer für die geleistete Arbeit in den vergangenen drei Jahren bedanken. Er hat aufgezeigt, was mit unserer Frauenmannschaft möglich sein kann", sagte Katrin Danner, Leiterin der Frauenfußballabteilung.

Scheuer bedankte sich für eine "spannende, intensive und erfolgreiche gemeinsame Zeit als Cheftrainer der Frauenabteilung". Der 43-Jährige war im Juli 2019 von Freiburg nach München gewechselt. 2021 gewann er mit den Bayern die Meisterschaft, 2020 und 2022 gab es jeweils Platz zwei. Im Jahr 2021 führte Scheuer den FCB zudem bis in Halbfinale der Champions League.

